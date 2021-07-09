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Депутат Затулин сравнил политическую судьбу Зеленского и Саакашвили
Политика
Депутат Затулин сравнил политическую судьбу Зеленского и Саакашвили
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Депутат Госдумы Константин Затулин сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Затулин уверен, что к концу 2021 года проект «Украина» уже может быть закрыт, так как Зеленский во многом повторяет судьбу Саакашвили, который в 2008 году не верил в силу армии России.

«Кончилось это известно чем», — напоминает парламентарий.

Сейчас украинские политики лишь «разгоняют амбиции», говорит Затулин. Вопрос существования Украины же может решиться уже ближе к осени, заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не будет достроен, поскольку он наносит вред Украине и Европе. По его словам, газопровод является «политическим проектом Москвы».

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