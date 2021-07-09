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В МИД России назвали дату встречи Лаврова и Керри

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:05
Политика
В МИД России назвали дату встречи Лаврова и Керри
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 9 июля. Встреча главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри пройдет в Москве 12 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча Лаврова и Керри в Москве состоится 12 июля.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что американский спецпредставитель прибудет в РФ в период с 12 по 15 июля.

Джон Керри впервые посетит Россию в новой должности. С 2013 по 2017 год политик занимал пост госсекретаря Соединенных Штатов.

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