Журналист Шевченко должен компенсировать Пригожину судебные расходы

Москва, 9 июля. Московский городской суд огласил дополнительные решения в отношении журналистов Максима Шевченко и Ильи Косыгина по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», решение касается взыскания неустойки с Шевченко и учредителя «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Косыгина.

«Ранее по указанным делам были вынесены апелляционные определения, в соответствии с которыми ответчики должны были удалить недостоверную порочащую информацию в отношении истца и выплатить компенсацию морального вреда. СМИ «Медуза» оперативно исполнило обязанность по удалению публикации, и на этом основании представитель ответчика возражал против удовлетворения требований истца в части взыскания неустойки», — говорится в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

В результате Мосгорсуд удовлетворил требования бизнесмена Пригожина в указанной части. Кроме того, судья постановил взыскать судебные расходы с проигравшей стороны, то есть с Косыгина и Шевченко.

В конце мая предприниматель выиграл два дела в Мосгорсуде по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко. По решению суда он должен выплатить Пригожину 100 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на уплату госпошлины.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.