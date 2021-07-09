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Журналист Шевченко должен компенсировать Пригожину судебные расходы

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:04
Общество
Журналист Шевченко должен компенсировать Пригожину судебные расходы
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 9 июля. Московский городской суд огласил дополнительные решения в отношении журналистов Максима Шевченко и Ильи Косыгина по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», решение касается взыскания неустойки с Шевченко и учредителя «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Косыгина.

«Ранее по указанным делам были вынесены апелляционные определения, в соответствии с которыми ответчики должны были удалить недостоверную порочащую информацию в отношении истца и выплатить компенсацию морального вреда. СМИ «Медуза» оперативно исполнило обязанность по удалению публикации, и на этом основании представитель ответчика возражал против удовлетворения требований истца в части взыскания неустойки», — говорится в сообщении.

Журналист Шевченко должен компенсировать Пригожину судебные расходы
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

В результате Мосгорсуд удовлетворил требования бизнесмена Пригожина в указанной части. Кроме того, судья постановил взыскать судебные расходы с проигравшей стороны, то есть с Косыгина и Шевченко.

В конце мая предприниматель выиграл два дела в Мосгорсуде по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Максиму Шевченко. По решению суда он должен выплатить Пригожину 100 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на уплату госпошлины.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Евгений Пригожин шевченко косыгин
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