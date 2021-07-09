Ценовая война на нефтегазовом рынке позволит России контролировать Европу

Москва, 9 июля. Мировые цены на нефть обновили многолетние максимумы. Однако на этом фоне активизировалась добыча сжиженного природного газа в США.

Американский СПГ на фоне растущих цен на черное золото представляется потенциальным источником дополнительного предложения, передают РИА Новости. При этом есть различия в скорости реакции на высокие цены: на нефтяном рынке все происходит гораздо быстрее, поскольку для обработки, хранения и транспортировки сырья не нужно строить новые заводы.

Но это не отменяет того факта, что слишком дорогая нефть стимулирует добычу сланцевой нефти, а это, в свою очередь, приводит к росту предложения и падению цен. Немалый интерес в контексте ценовой войны вызывает и газовый рынок, где ценник еще выше нефтяных и демонстрирует многолетние максимумы.

Внутренние цены на газ в США также заметно подросли, но и при текущих котировках экспортеры американского СПГ получают на глобальном рынке хорошую прибыль. В то же время российский «Газпром» пытается не допустить высоких цен в Европе, чтобы не спровоцировать строительство новых заводов в Соединенных Штатах.

Кроме того, Россия ожидает запуска «Северного потока — 2», поэтому не стремится наращивать поставки через Украину в Европу. Вместе с тем дефицит газа в европейских хранилищах в преддверии зимы снижает риски политического давления в связи с запуском трубопровода.

Срыв встречи министров в рамках ОПЕК+ спровоцировал рост цен на нефть. Переговоры не состоялись по причине конфликта, произошедшего на предыдущей неделе между Саудовской Аравией и ОАЭ.