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В Минобороны назвали популярные среди девушек направления обучения военных вузов РФ

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:12
Армия
В Минобороны назвали популярные среди девушек направления обучения военных вузов РФ
vk.com  /  Минобороны России

Москва, 9 июля. Конкурс среди девушек в российские военные вузы в этом году достигает 20 человек на одно учебное место, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.

По его словам, в 2021 году более 2,1 тысячи девушек изъявили желание поступать в военные учебные заведения. При этом только 180 из них будут зачислены.

«Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия — до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место», — отметил Горемыкин.

Среди вузов, в которые могут поступить девушки, — Военная академия радиационной, химической и биологической защиты, Военная академия воздушно-космической обороны, калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия связи, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения, Военный университет, Военно-медицинская академия, а также Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Ранее сообщалось, что военные вузы Минобороны России примут более 13 тысяч курсантов до конца года. Как пишет «Царьград«, Военно-медицинская академия активно участвовала в борьбе с распространением COVID-19 в Санкт-Петербурге.

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