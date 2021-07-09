В Минобороны назвали популярные среди девушек направления обучения военных вузов РФ

Москва, 9 июля. Конкурс среди девушек в российские военные вузы в этом году достигает 20 человек на одно учебное место, сообщил начальник главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.

По его словам, в 2021 году более 2,1 тысячи девушек изъявили желание поступать в военные учебные заведения. При этом только 180 из них будут зачислены.

«Конкурс среди девушек традиционно высок. Наиболее востребованы Военно-медицинская академия — до 20 человек на одно учебное место, а также Военная академия связи — более 15 человек на место», — отметил Горемыкин.

Среди вузов, в которые могут поступить девушки, — Военная академия радиационной, химической и биологической защиты, Военная академия воздушно-космической обороны, калининградский филиал Военно-морской академии, Военная академия связи, Военная академия Ракетных войск стратегического назначения, Военный университет, Военно-медицинская академия, а также Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

Ранее сообщалось, что военные вузы Минобороны России примут более 13 тысяч курсантов до конца года. Как пишет «Царьград«, Военно-медицинская академия активно участвовала в борьбе с распространением COVID-19 в Санкт-Петербурге.