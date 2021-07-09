Речная рыба признана полезной для профилактики инфаркта

Москва, 9 июля. Употребление речной рыбы позволяет значительно снизить вероятность образования тромбов и инфаркта благодаря своему составу.

Рыба приносит большую пользу организму и способна защитить сердечно-сосудистую систему человека от образования тромбов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

Как утверждают медицинские специалисты, рыба содержит в себе Омега-3 жирные кислоты, которые снижают воспалительные процессы. При этом, в речной рыбе таких кислот больше, чем в морской. Врачи отмечают, что в карпе и окуне также содержится значительное количество витамина В и фолиевой кислоты. Они позволяют снизить вероятность возникновения тромбов.

Употребление рыбы не только способствует укреплению здоровья, но и помогает зарядиться энергией, сообщает издание «Петербургский дневник». Для этого лучше всего подходит красная рыба.

Для профилактики инфаркта также важно проходить медицинские обследования. Так, для выявления атеросклероза врачи советуют пройти ЭКГ, УЗИ сердца и брахиоцефальных артерий, а также сделать рентген органов грудной клетки.