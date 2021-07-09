Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Бортовой самописец врезавшегося в скалу недалеко от поселка Палана самолета Ан-26 был найден поисковой группой.

Спасатели в ходе проведения поисковых работ на месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили один из бортовых самописцев. Такой информацией в пятницу поделились в администрации поселка Палана, сообщает источник ФАН.

«В ходе поисковых работ обнаружен черный ящик, его расшифровка будет проводиться в Москве», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Ранее сотрудники экстренных служб заявили, что добрались до труднодоступного места на скале, где потерпел крушение пассажирский Ан-26. Доступ туда был невозможен из-за плохих погодных условий: Ми-8 МЧС несколько раз пытался подлететь к месту, однако сильный ветер не давал этого сделать.