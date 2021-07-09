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Немецкая компания BMW рассказала о новом футуристическом электроскутере
Экономика
Немецкая компания BMW рассказала о новом футуристическом электроскутере
Prt Scr youtube.com  /  BMW Motorrad

Мюнхен, 9 июля. Немецкая автомобилестроительная компания BMW раскрыла детали, связанные с производством футуристического электроскутера.

Производитель представил электрический скутер CE 04 с запасом хода в 128 километров. Транспортное средство способно разогнаться до 120 км/ч, что является преимуществом для использования на небольших шоссе, пишет CarsWeek. Скутер отлично справится с короткими ежедневными поездками.

Новинка перезаряжается от нуля до 100% за 4 часа 20 минут. Электрический скутер оснастили передним легкосплавным колесом в 89x381 мм и задним — в 114x381 мм. Четыре режима вождения помогут владельцу CE 04 справиться с любыми условиями, говорится в статье.

Немецкий концерн ранее продемонстрировал обновленные кроссоверы X3 и X4. Отличительными чертами автомобилей являются элегантный дизайн и эргономичный интерьер.

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