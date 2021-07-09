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Парагвайский защитник Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо»
Спорт
Парагвайский защитник Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо»
Global Look Press  /  Darren Staples, via www.imago-im/www.imago-images.de

Москва, 9 июля. Столичное «Динамо» объявило о переходе экс-игрока английского «Вест Хэм Юнайтед» Фабиана Бальбуэны.

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна подписал четырехлетний контракт с «Динамо». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба столичного клуба. Бальбуэна перешел в «Динамо» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 29-летний игрок провел за «Вест Хэм» 18 матчей, в которых забил один гол. До этого Бальбуэна выступал за бразильский «Коринтианс» и парагвайские клубы. С 2015 года он вызывается в национальную сборную.

Ранее Дмитрий Аленичев назвал имя претендента на пост главного тренера сборной России. Накануне РФС разорвал контракт со Станиславом Черчесовым, который возглавлял национальную команду с 2016 года.

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