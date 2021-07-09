Всемирная продовольственная программа начала поставки еды в Венесуэлу

Каракас, 8 июля. Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) начала распределение школьных обедов для детей в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным службы ООН, около 7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за экономического коллапса в некогда процветающей нефтеэкспортирующей стране.

Первые наборы питания, которые можно забрать домой, были распределены среди детей до шести лет в 277 школах и детских садах, а также среди работников образовательных учреждений в 25 муниципалитетах штата Фалькон.

Так, венесуэльские школы на данный момент закрыты, родители и учителя могут забрать ежемесячную гуманитарную помощь, которая состоит из 6 кг риса, 4 кг чечевицы, 454 г соли и 1 л растительного масла, в специальных местах.

«Мы оказываем помощь нуждающимся детям в такой критический момент их жизни, когда их организмам нужны питательные элементы для полного развития», — заявила представительница WFP Сусана Рико.

Активисты требовали у правительства Венесуэлы дать разрешение WFP оказывать гуманитарную помощь на территории страны.

Власти Венесуэлы и представители продовольственной программы ООН достигли соглашения в апреле.

По данным ООН, более 5 млн венесуэльцев покинули государство за последние несколько лет, а 60% домашних хозяйств в стране находятся за чертой бедности.