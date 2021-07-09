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Минздрав Саратова рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:40
Общество
Минздрав Саратова рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Саратов, 9 июля. Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что от физических нагрузок рекомендуется воздержаться после вакцинации от COVID-19.

В ходе брифинга Денис Грайфер отвечал на вопросы журналистов. Представители СМИ поинтересовались у чиновника: если после инъекции против коронавирусной инфекции в течение трех дней нельзя заниматься спортом, значит ли это, что вакцинировавшимся на это время противопоказан и секс.

В ответ Грайфер сообщил, что секс — это очень энергозатратное занятие. Он предупредил людей, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после введения препарата.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ответил советским анекдотом на указание отказаться от интима после вакцинации. Он не согласен с мнением замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

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