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Талибы взяли под контроль КПП на границе Афганистана и Туркменистана

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:44
Армия
Талибы взяли под контроль КПП на границе Афганистана и Туркменистана
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Кабул, 9 июля. Погранпереход на границе с Туркменистаном оказался под контролем запрещенного в России движения «Талибан»1, сообщили власти Афганистана.

Талибы (движение запрещено в РФ) также утверждают, что полностью контролируют КПП на границе Афганистана и Ирана. Населенный пункт Ислам-Кала находится под контролем боевого крыла движения, передает агентство AFP. Представитель талибов ранее заявил, что соседние страны с Афганистаном могут «не беспокоиться относительно своих границ».

Накануне представитель политофиса «Талибана» опроверг желание полностью захватить страну военным путем. Он также гарантировал безопасность работникам российского генконсульства в Мазари-Шарифе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан иран туркменистан талибы
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