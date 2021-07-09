Талибы взяли под контроль КПП на границе Афганистана и Туркменистана

Кабул, 9 июля. Погранпереход на границе с Туркменистаном оказался под контролем запрещенного в России движения «Талибан»1, сообщили власти Афганистана.

Талибы (движение запрещено в РФ) также утверждают, что полностью контролируют КПП на границе Афганистана и Ирана. Населенный пункт Ислам-Кала находится под контролем боевого крыла движения, передает агентство AFP. Представитель талибов ранее заявил, что соседние страны с Афганистаном могут «не беспокоиться относительно своих границ».

Накануне представитель политофиса «Талибана» опроверг желание полностью захватить страну военным путем. Он также гарантировал безопасность работникам российского генконсульства в Мазари-Шарифе.

1 Организация запрещена на территории РФ.