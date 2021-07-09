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Производители рыбной продукции уведомили о повышении цен на свои товары
Экономика
Производители рыбной продукции уведомили о повышении цен на свои товары
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 9 июля. Российские предприятия, выпускающие рыбную продукцию, предупредили представителей розничных сетей о повышении цен в пределах 5-15%.

Данную информацию подтвердили несколько ретейлеров. Они пытаются договориться с поставщиками о снижении заявленного роста цен, обсуждают возможность переноса сроков их повышения.

Тенденция к увеличению стоимости консервов и пресервов обусловлена удорожанием логистики, упаковки и самого сырья, идущего в переработку. На рынке уже отмечено повышение цен на лососевые (на треть), а осенью ожидается увеличение стоимости красной икры (на 30%), пишет «ФедералПресс» со ссылкой на «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее подтвердила, что власти могут пойти на регулирование стоимости социально значимых продуктов.

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