Производители рыбной продукции уведомили о повышении цен на свои товары

Москва, 9 июля. Российские предприятия, выпускающие рыбную продукцию, предупредили представителей розничных сетей о повышении цен в пределах 5-15%.

Данную информацию подтвердили несколько ретейлеров. Они пытаются договориться с поставщиками о снижении заявленного роста цен, обсуждают возможность переноса сроков их повышения.

Тенденция к увеличению стоимости консервов и пресервов обусловлена удорожанием логистики, упаковки и самого сырья, идущего в переработку. На рынке уже отмечено повышение цен на лососевые (на треть), а осенью ожидается увеличение стоимости красной икры (на 30%), пишет «ФедералПресс» со ссылкой на «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее подтвердила, что власти могут пойти на регулирование стоимости социально значимых продуктов.