Объявленный в Бурятии локдаун привел к снижению заболеваемости COVID-19

Улан-Удэ, 9 июля. Власти Бурятии отчитались о последствиях введенного в регионе локдауна. За две недели показатели заболеваемости COVID-19 снизились.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Республике Бурятия снизилась благодаря введенному двумя неделями ранее локдауну. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. По его словам, за это время властям удалось создать резерв коек и разгрузить первичное звено здравоохранения.

Согласно статистике, приведенной региональным главком Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в Бурятии снизилась на 10%. Показатели заболеваемости среди пациентов в возрасте от 15 до 17 лет снизились на 25%.

Вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты организма от заражения коронавирусом. Как сообщает издание «Ридус», лишь 0,7% россиян заболели COVID-19 после прохождения процедуры. По темпам вакцинации в стране лидируют Чукотка и Брянская область.