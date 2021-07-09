Алиса Мон рассказала о побоях со стороны второго мужа

Москва, 9 июля. Певица Алиса Мон терпела издевательства второго мужа Сергея Муравьева несколько лет. Но потом ей хватило мужества уйти от супруга-тирана.

Знаменитость вышла замуж за Муравьева, который был старше ее на 20 лет. Женщина, родив сына, решила сохранить отношения с избранником и стала его законной женой.

«Он меня как котенка все время держал за шиворот. Сергей оказался тираном. Любая мелочь была поводом для ревности. Он меня бил. Мне казалось поначалу, что у него ко мне дикая любовь. Он все время извинялся, а я прощала. Я не могла поверить, что такой умный человек может быть таким тираном», — рассказала артистка в эфире программы «Судьба человека».

Она оставалась с Муравьевым, потому что безумно любила его. Звезде до сих пор кажется, что у нее есть чувства к нему. Но быть с супругом после побоев Мон не смогла: она взяла сына и ушла.

«Он забирал все деньги, а потом украл у меня нашего сына. Он закрывал его в комнате. Не разрешал нам общаться. Однажды я сбежала с сыном, потому что жить с ним было невозможно», — добавила Мон.

Исполнительница была замужем два раза. Первым ее супругом стал Василий Маринин, а вторым — Муравьев. Причем сама певица в интервью ФАН призналась, что не считает отношения с Маринин браком, поскольку они прожили вместе всего год.