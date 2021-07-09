Кремль подтвердил дату встречи Лаврова и Керри

Москва, 9 июля. Внешнеполитическое ведомство РФ подтвердило, что глава МИД России Сергей Лавров встретится со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Мероприятие пройдет в Москве на следующей неделе.

«Информацию подтверждаем», — говорится в сообщении российского МИД.

По имеющимся данным, спикеры обсудят ряд вопросов, касающихся климатической повестки. Керри занимал пост главы государственного департамента США с 2013 по 2017 год. Российский и американский дипломаты хорошо знакомы друг с другом, их последний контакт состоялся весной этого года в ходе визита в Индию.

Вместе с тем Керри впервые посетит Россию в качестве спецпредставителя президента США. Не исключено, что американец также встретится с российским коллегой Анатолием Чубайсом.