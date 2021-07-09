Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 10:52
10:51
Политика
Захарова: посольство не получило ответа Албании в связи с задержанием россиян
10:49
Весь мир
Тропический шторм «Эльза» вызвал наводнение в Нью-Йорке
10:48
Общество
Физики научились управлять электронами на поверхности жидкого гелия при помощи звука
10:47
Происшествия
Иностранца задержали в Подмосковье за подготовку теракта
10:47
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости вакцинации всего населения России
10:45
Экономика
Конкурента Tesla Model S презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде
10:44
Экономика
Ростуризм направит более 200 миллиардов рублей на развитие отельного бизнеса
10:44
Армия
Бойцы ВСУ выпустили около 100 мин по населенным пунктам ЛНР за минувшие сутки
10:42
Армия
Движение «Талибан» сообщило о взятии под свой контроль большей части Афганистана
10:41
Происшествия
Спасатели нашли второй черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке
Все новости

Кремль подтвердил дату встречи Лаврова и Керри

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:41
Политика
Кремль подтвердил дату встречи Лаврова и Керри
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 9 июля. Внешнеполитическое ведомство РФ подтвердило, что глава МИД России Сергей Лавров встретится со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Мероприятие пройдет в Москве на следующей неделе.

«Информацию подтверждаем», — говорится в сообщении российского МИД.

По имеющимся данным, спикеры обсудят ряд вопросов, касающихся климатической повестки. Керри занимал пост главы государственного департамента США с 2013 по 2017 год. Российский и американский дипломаты хорошо знакомы друг с другом, их последний контакт состоялся весной этого года в ходе визита в Индию.

Вместе с тем Керри впервые посетит Россию в качестве спецпредставителя президента США. Не исключено, что американец также встретится с российским коллегой Анатолием Чубайсом.

Вернуться назад

керри лавров встреча
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru