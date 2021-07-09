Представитель движения «Талибан» пообещал безопасность странам-соседям Афганистана

Москва, 9 июля. Соседние с Афганистаном страны могут быть спокойны, заявил представитель запрещенного в РФ движения «Талибан»1 Мухаммад Наим.

По его словам, безопасность около афганских границ будет сохранена и проблем со стороны талибов не будет. Однако движение просит представителей стран-соседей не вмешиваться в дела Афганистана. Об этом Наим рассказал корреспондентам РИА Новости во время своего визита в Россию.

«Мы также просим их не вмешиваться в наши внутренние дела. Мы никому этого не позволяем», — добавил он.

Талибы намерены решать любые трудности с помощью диалога и достижения понимания, уточнил Наим.

Ранее талибы заявили, что под их контроль перешли 162 из 398 районов Афганистана. Провинция Бадахшан захвачена практически полностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.