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В NI перечислили модификации знаменитого российского бомбардировщика Ту-22

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:24
Армия
В NI перечислили модификации знаменитого российского бомбардировщика Ту-22
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Вашингтон, 9 июля. Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 уже стал успешной машиной, но в ближайшие годы его ждут новые обновления, пишет The National Interest.

Американские аналитики называют этот самолет одним из наиболее узнаваемых символов российской авиации, пишет «ПолитРоссия». За 30 лет службы он доказал свою эффективность и надежность.

«Российский сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 получает новый облик в XXI веке, — говорится в публикации. — Ту-22М задумывался в 1960-х годах как попытка заменить уникальный, но весьма несовершенный морской ударный бомбардировщик Ту-22. В итоге этот проект обернулся бесспорным успехом».

Следующей модификацией стал Ту-22М2, созданный в начале 1970-х годов. Самолет получил новый двигатель и дополнительные варианты вооружения. Ту-22М3, появившийся уже в 1980-х годах, был оснащен превосходным двигателем НК-25 и множеством впечатляющих конструктивных элементов.

Ту-22М3 до сих пор остается основным стратегическим бомбардировщиком ВКС России. Хотя его эффективность не вызывает сомнений, российские конструкторы работают над следующей модификацией Ту-22М3М. Авионика машины будет обновлена на 80%. Самолет получит новое цифровое бортовое управление, современную стеклянную кабину, а также системы ведения радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что второй образец модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М успешно прошел испытания в сверхзвуковом режиме. Предварительные тесты планируется завершить уже в этом году.

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