Военные вузы Минобороны России примут более 13 тысяч курсантов до конца года

Москва, 9 июля. Военные вузы РФ примут в этом году около 13 тысяч курсантов, сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Учащиеся будут поступать по программам высшего и среднего профессионального образования. Большая часть кадетов и учеников суворовских училищ избрали для себя офицерскую карьеру. Они продолжат получать военное образование в вузах Минобороны РФ. В 2021 году 85% кадетов и суворовцев принимали участие в конкурсе на обучение в военных вузах.

Отмечен и серьезный интерес военнослужащих, которые проходят службу по призыву или контракту и решили получить высшее образование в военно-учебных заведениях Минобороны России. Их количество превышает 4000 человек, подчеркнул Горемыкин.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее поздравил выпускников Тульского суворовского училища. Он обратился к суворовцам, отметив их положительные качества и вручив им аттестаты и нагрудные знаки.