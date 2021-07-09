Спасатели достали тело машиниста, погибшего при обрушении рудника в Башкирии

Уфа, 9 июля. Тело машиниста погрузочно-доставочной машины извлекли в ходе спасательной операции после обрушения части рудника «Юбилейный» в Башкирии.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, аварийно-спасательные работы завершились в ночь с четверга на пятницу.

«Тело мужчины, 1967 г. р. извлечено из кабины погрузочной машины», — отмечается в сообщении региональных спасателей.

В МЧС уточнили, что сообщение об инциденте на руднике «Юбилейный» поступило на пульт диспетчера в четверг 07:16 по Москве. В результате происшествия под завалами остался еще один человек. По факту случившегося прокуратура и СК начали проверку.

Ранее спасатели нашли и извлекли со дна водоема под Рязанью тело утонувшего 44-летнего мужчины. Все произошло около деревни Брыкин Бор в Спасском районе области.