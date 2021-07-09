Бригада МЧС добралась до труднодоступного места на скале, где потерпел крушение Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Сотрудники экстренных служб смогли добраться до труднодоступного места на скале, куда врезался пассажирский самолет. Ранее из-за сильного ветра туда было невозможно попасть.

Специалисты продолжают работы на море, водолазы осматривают дно. На суше также расширили район поисков, используется беспилотная техника, вездеходы, а также квадроциклы. Всего с момента ЧП осмотрели около 50 квадратных метров местности. В состав группировки вошли 72 человека и 14 единиц техники.

Пассажирский самолет Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. За десять километров до пункта назначения лайнер перестал выходить на связь. На его поиски выдвинулись спасатели, которые впоследствии обнаружили воздушное судно. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Возбуждено уголовное дело.