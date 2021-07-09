Пятничный выпуск шоу «Слово против слова»: Нужна ли цензура в искусстве

Традиционные пятничные дебаты «Слово против слова» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» будут посвящены проблеме цензуры в искусстве. На одном из заседаний Совета по культуре и искусству Владимир Путин заявил, что «любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку — абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона». Но и в самой творческой среде, добавил президент, «должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией».

О недопустимости цензуры в искусстве Путин сказал и в своем послании Федеральному собранию:

«Никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию... При этом, конечно, считаю неприемлемой и встречную агрессивную реакцию, тем более если она выливается в вандализм и нарушение закона. На подобные факты государство будет реагировать очень жестко».

Где границы между эпатажем и искусством, нужно ли наказывать откровенных хулиганов от искусства и где больше свободы, в России или Западной Европе? Например, Петр Павленский, поджегший входную дверь приемной ФСБ, отделался в России административным штрафом, а когда поджег дверь банка в Париже, получил уголовный срок.

О цензуре в искусстве и не только поспорят в медиацентре «Патриот» в рамках ток-шоу «Слово против слова»:

Алексей Матвеев , программный директор Санкт-Петербургского фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга;

, программный директор Санкт-Петербургского фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга; Евгений Норин, писатель.

Дебаты пройдут 9 июля, в пятницу, в прямом эфире в 15:00.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

вопросы от ведущего;

вопросы участников друг другу;

вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

В итоговом материале будет размещено видео и прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов. Голосование продлится почти неделю — до четверга 15 июля включительно. В пятницу 16 июля ФАН опубликует имя победителя дебатов.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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