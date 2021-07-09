Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 76

ФАН представляет 76-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске ряд фейков: на Республиканскую партию США «напали» российские хакеры, «ЭпиВакКорона» бесполезна против COVID-19, в Ростовской области больше нет вакцин. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Издание «МБХ медиа» (51 текст антироссийской направленности), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, сохранило первое место. «Эхо Москвы» (47 текстов) вернулось на вторую строчку. На третью строчку опустилась «Медиазона» (45 текстов).

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Атака русских хакеров

Во вторник, 6 июля, агентство Bloomberg выступило с утверждением, что облачные сети Национального комитета Республиканской партии США, обслуживаемые корпорацией Microsoft, подверглись кибератаке. За нападением могут стоять хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России.

Естественно, этот вброс не мог остаться незамеченным Кремлем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кибератака не имеет никакого отношения к официальной Москве.

«Что бы там ни было, а мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве», — заявил Песков.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что российская сторона «не обладает какой-то детальной информацией на этот счет». При этом Песков заметил, что в последнее время чуть ли не каждый день появляется множество публикаций, которые касаются различных кибератак, связанных с Россией.

«Конечно, подавляющее большинство этой информации — это абсолютная ложь», — заключил Песков.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что тема хакерских атак с российской стороны регулярно возникает в американских медиа и на высшем уровне власти в Вашингтоне. Всем хорошо известно, насколько глубоко США и их спецслужбы засели в Сеть, собирая и анализируя колоссальные объемы данных, а также производя кибератаки.

«Чтобы хоть как-то оправдывать подобные действия, и запускаются фейки про хакеров из самых разных стран мира, угрожающих благополучию и безопасности США. Это позволяет реабилитировать наглую слежку, свои незаконные кибероперации и огромные расходы на них из американского бюджета. А Россия давно стала удобной мишенью для создания образа врага в любой сфере», — пояснил Сергей Простаков.

Политический аналитик Юрий Голубь заметил, что мы не можем знать подробности разговора на недавнем росийско-американском саммите, но тему кибербезопасности президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден точно обсуждали. Изменилось ли что-нибудь после этого разговора? Пока о том, что российские хакеры причастны к недавним масштабным кибератакам, заявляют лишь американские СМИ.

«Внятной позиции Белого дома мы пока не услышали. Речь идет лишь о некоем послании американского президента российскому коллеге. В любом случае однозначное бездоказательное и пропагандистское увязывание любых кибератак с российскими спецслужбами идет во вред самим США: бизнесу, политическим организациям, важным объектам инфраструктуры. Вместо реального решения проблемы идет борьба с русскими ветряными мельницами», — пояснил Юрий Голубь.

Кроме того, заметил эксперт, отказ от бессмысленных обвинений мог бы помочь организовать совместную работу американских и российских специалистов. Впрочем, изменить риторику и подход к делу не так просто.

«Политики и СМИ уже приучили общественное мнение видеть российский след за каждым взломом. Например, отечественные прозападные ресурсы — то же «Эхо Москвы» — указывают на роль СВР как на нечто очевидное и будто бы доказанное», — добавил Юрий Голубь.

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Проблемы с «ЭпиВакКорона»

Главный врач клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил СМИ, что одна из российских вакцин — «ЭпиВакКорона» — неэффективна.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области отреагировало на этот резонансный комментарий. В первую очередь ведомство обратило внимание на то, что «Санитаса» нет в списке медучреждений, которые имеют право оказывать помощь больным COVID-19 — у компании попросту нет на это лицензии. Лечить таких пациентов клиника не может.

А слова Андрушкевича «не отражают действительности, согласно официальной статистике», отметили в Роспотребнадзоре.

«Согласно статистической информации, показатель заболеваемости привитых лиц составляет не более 0,2% по каждому виду вакцин, а также отсутствуют данные о тяжелом течении заболевания у привитых лиц», — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Невские Новости /

Сергей Простаков обратил внимание, что коронавирус и вакцинация — самые частые темы для фейков. Российские препараты регулярно становятся объектом информационных нападок.

«Уже давно идет информационная кампания против этой вакцины, которую постоянно пытаются обвинить в неэффективности. Однако лишь практика может подтвердить или опровергнуть разработчиков вакцины или ее противников. И Роспотребнадзор в данном случае ясно дает понять, что никаких оснований для критики пока нет», — пояснил Сергей Простаков.

Юрий Голубь заметил, что мнение одного врача и опыт одной клиники, которая даже не имеет права лечить больных COVID-19, не может служить основанием для каких-либо серьезных выводов об эффективности той или иной вакцины.

«Разумеется, появляются новые штаммы, которые проверяют на прочность иммунитет вакцинированных россиян. Клиническая практика покажет, какой из препаратов более действенен. Но ясно одно — те, кто отказываются прививаться, остаются беззащитными против любых разновидностей болезни. В любом случае дальнейшую стратегию борьбы с пандемией должны определять специалисты, доверять отдельным резонансным заявлениям не стоит», — добавил Юрий Голубь.

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Дефицит вакцин

Ранее в СМИ появилась информация, что в городах Ростовской области приостановили вакцинацию от коронавируса из-за дефицита препарата.

Региональные власти заявили, что в больницах Ростовской области нет никаких перебоев.

«Если возникают вопросы по наличию лекарств, необходимо обращаться к главному врачу учреждения», — сказано в сообщении.

Сергей Простаков отметил, что это еще один информационный вброс по вакцинации. Необходимость доставить вакцину во множество населенных пунктов сразу и распределить ее в правильной пропорции порождает иногда локальную нехватку препарата.

Невские Новости /

«Это может случиться везде и не должно становиться поводом для панических настроений. В конечном счете выгоду от распространения подобных фейков получают иностранные фармакологические компании, уже начавшие обращать внимание и на российский рынок. Несмотря на его заполненность отечественными препаратами, в надеждах иностранцев все равно остается вытеснение российской продукции иностранной. И слухи о дефиците отечественных вакцин играют, разумеется, на руку их конкурентам», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь подчеркнул, что нехватка препаратов — не повод раздувать панику. Вакцина и лекарства в больницах есть. Те, кто уже заразился COVID-19, получают помощь. А ажиотажная волна, которую подняло решение об обязательных прививках в отдельных регионах, так или иначе схлынет, отмечает собеседник ФАН.