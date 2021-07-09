Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 09:18
09:17
Общество
Жителей Петербурга ожидают дожди с грозами 9 июля
09:15
Происшествия
Бригада МЧС добралась до труднодоступного места на скале, где потерпел крушение Ан-26
09:11
Общество
Россияне смогут получать визу в аэропорту по прилету в Египет
09:06
Общество
Петербург возвращает статус культурной столицы фестивалем «Бродский DRIVE»
09:05
Экономика
Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи
09:00
Происшествия
Министр внутренних дел РФ наградил полицейского за поимку серийного насильника в Крыму
09:00
Спорт
Меня больше волнует антифутбол: Игонин о новом тренере сборной вместо Черчесова
08:57
Политика
Бегство НАТО из Афганистана: как и почему США проиграли войну талибам
08:57
Политика
Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией
08:56
Видео
США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
Все новости

Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:13
Экономика
Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Биржевой курс доллара на старте сессии Московской биржи в пятницу снизился на 2,35 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс американской валюты с расчетами «завтра» составил 74,705 рубля за доллар. Биржевой курс евро потерял 4,5 копейки и составил 88,51 рубля за денежную единицу.

Накануне Банк России повысил официальные курсы иностранных валют. Так, доллар подорожал до 75,1952 рубля, а евро — до 88,7755 рубля.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова указывала на локальную слабость рубля из-за провалов стоимости нефти и неопределенных перспектив по выкачке нефти в август. По ее мнению, в ближайшее время евро может вырасти как минимум до 89,35 рубля.

Вернуться назад

доллар рубль евро курс рубля курс доллара курс евро мосбиржа биржевые курсы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru