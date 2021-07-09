Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 9 июля. Биржевой курс доллара на старте сессии Московской биржи в пятницу снизился на 2,35 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс американской валюты с расчетами «завтра» составил 74,705 рубля за доллар. Биржевой курс евро потерял 4,5 копейки и составил 88,51 рубля за денежную единицу.

Накануне Банк России повысил официальные курсы иностранных валют. Так, доллар подорожал до 75,1952 рубля, а евро — до 88,7755 рубля.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова указывала на локальную слабость рубля из-за провалов стоимости нефти и неопределенных перспектив по выкачке нефти в август. По ее мнению, в ближайшее время евро может вырасти как минимум до 89,35 рубля.