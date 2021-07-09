Петербург возвращает статус культурной столицы фестивалем «Бродский DRIVE»

Музей Анны Ахматовой и художественный руководитель проекта «Бродский DRIVE», один из лучших джазовых музыкантов России Андрей Кондаков в пресс-центре медиагруппы «Патриот» расскажут об идее создания фестиваля и его участниках.

Напомним, VII Международный музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE» пройдет в онлайн-формате с 16 по 18 июля. Трансляцию можно будет смотреть на сайте музея Анны Ахматовой и в его официальных группах в соцсетях. Также трансляцию покажет портал «Культура РФ».

Фестиваль откроется выступлением Ethnic Jazz Trio.

«Пример самобытной коллаборации представителей разных музыкальных миров, известных широтой своих творческих интересов — швейцарского джазового саксофониста Симона Вирша (Simon Wyrsch), петербургского классического скрипача Владимира Шуляковского и представителя нео-акедемической гусельной традиции, хранителя русского архаичного фольклора Максима Анухина (ГУДИМИРА). В программе трио будут звучать такие редкие инструменты как древнерусский гудок, гусли, созданные по модели инструмента XI века, варган, колесная лира», — так описывают организаторы эту творческую команду.

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» выступят:

— Андрей Кондаков, джазовый пианист, композитор, художественный руководитель музыкального фестиваля «Бродский drive»;

— Яна Кобзева, продюсер фестиваля.

Пресс-конференция состоится в пятницу, 9 июля, в 13:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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