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Щепетильный секрет свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который многие не заметили
Весь мир
Щепетильный секрет свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который многие не заметили
instagram.com Prt Scr/kensingtonroyal  /  The official Instagram account of The Duke and Duchess of Cambridge

Лондон, 9 июля. Десять лет назад состоялась одна из самых ярких свадеб в королевской семье. После того, как герцог и герцогиня Кембриджские вышли из Вестминстерского аббатства вместе с цветочницами и пажами, самый ответственный момент был скрыт от посторонних глаз, пишет Marie Claire

Что же было скрыто от глаз широкой публики? Все дело в цветах.

Пока часть гостей не могли оторвать взгляд от младшей сестры невесты Пиппы Миддлтон, облаченной в длинное белое платье Alexander McQueen с драпированным вырезом, коротким шлейфом и экстравагантным рядом пуговиц на спине, другие любовались юными цветочницами. В их рядах были замечены племянница жениха, леди Луиза Виндзор, внучка герцогини Корнуольской Элиза Лопес, внучка принцессы Маргарет, Маргарита Армстронг-Джонс, и ставшая после этой свадьбы героиней мемов из-за страдающего выражения лица подружка невесты — Грейс Ван-Катсем.

На маленьких цветочницах были надеты неповторимые белые платья с кремовыми поясами и нежные цветочные короны. 

Дизайн цветочных корон для молодоженов был создан по образу свадебного головного убора матери невесты, Кэрол. Она вышла замуж за Майкла Миддлтона в июне 1980 года. 

Вот и избранница принца Уильяма в столь знаменательный день хотела иметь нечто, напоминающее о ее происхождении.

В Вестминстерское аббатство Кейт Миддлтон пришла в диадеме, которую одолжила у самой королевы Елизаветы. Так же на ней были серьги Robinson Pelham — это был подарок родителей. Интересно, что на них можно было разглядеть герб семьи Миддлтон.

Не секрет, что герцог и герцогиня Кембриджские поддерживают отношения с Миддлтонами и дорожат ими. 

Не так давно принц Уильям во время путешествия по Шотландии лицеприятно высказался о своих родственниках. Однажды в пути кто-то из присутствующих сказал, что не видел своих родственников в течение года. 

«Некоторые люди вполне счастливы, что не видели своих родственников в течение года», — ответил герцог, добавив, что очень любит своих родственников.

Стоит отметить, что в былые времена большинство королевских невест предпочитали идти под венец в цветочной короне. Такую моду ввела королева Виктория. Кстати, именно она сделала белые платья неотъемлемым атрибутом современных свадеб.  

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон готовится к поездке в США для примирения с Меган Маркл. 

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