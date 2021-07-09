Щепетильный секрет свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который многие не заметили

Лондон, 9 июля. Десять лет назад состоялась одна из самых ярких свадеб в королевской семье. После того, как герцог и герцогиня Кембриджские вышли из Вестминстерского аббатства вместе с цветочницами и пажами, самый ответственный момент был скрыт от посторонних глаз, пишет Marie Claire.

Что же было скрыто от глаз широкой публики? Все дело в цветах.

Пока часть гостей не могли оторвать взгляд от младшей сестры невесты Пиппы Миддлтон, облаченной в длинное белое платье Alexander McQueen с драпированным вырезом, коротким шлейфом и экстравагантным рядом пуговиц на спине, другие любовались юными цветочницами. В их рядах были замечены племянница жениха, леди Луиза Виндзор, внучка герцогини Корнуольской Элиза Лопес, внучка принцессы Маргарет, Маргарита Армстронг-Джонс, и ставшая после этой свадьбы героиней мемов из-за страдающего выражения лица подружка невесты — Грейс Ван-Катсем.

На маленьких цветочницах были надеты неповторимые белые платья с кремовыми поясами и нежные цветочные короны.

Дизайн цветочных корон для молодоженов был создан по образу свадебного головного убора матери невесты, Кэрол. Она вышла замуж за Майкла Миддлтона в июне 1980 года.

Вот и избранница принца Уильяма в столь знаменательный день хотела иметь нечто, напоминающее о ее происхождении.

В Вестминстерское аббатство Кейт Миддлтон пришла в диадеме, которую одолжила у самой королевы Елизаветы. Так же на ней были серьги Robinson Pelham — это был подарок родителей. Интересно, что на них можно было разглядеть герб семьи Миддлтон.

Не секрет, что герцог и герцогиня Кембриджские поддерживают отношения с Миддлтонами и дорожат ими.

Не так давно принц Уильям во время путешествия по Шотландии лицеприятно высказался о своих родственниках. Однажды в пути кто-то из присутствующих сказал, что не видел своих родственников в течение года.

«Некоторые люди вполне счастливы, что не видели своих родственников в течение года», — ответил герцог, добавив, что очень любит своих родственников.

Стоит отметить, что в былые времена большинство королевских невест предпочитали идти под венец в цветочной короне. Такую моду ввела королева Виктория. Кстати, именно она сделала белые платья неотъемлемым атрибутом современных свадеб.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон готовится к поездке в США для примирения с Меган Маркл.