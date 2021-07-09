Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией

Киев, 9 июля. Североатлантический альянс считается с мнением России по поводу членства Украины в НАТО. Недовольство по этому поводу высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, Альянс ведет двойную игру. На открытых заседаниях представители НАТО заявляют о движении Украины в правильную сторону для вхождения в организацию. Однако за закрытыми дверьми продолжают совещаться с Россией. При этом представители блока не раз говорили об отсутствии права голоса у Москвы по этому поводу.

Кулеба призвал не упрекать Киев в нехватке реформ. Глава МИД Украины заявил, что страна уже достаточно сделала для вхождения в Североатлантический альянс.

Недавно министр обороны Украины Андрей Таран предложил НАТО протестировать новые образцы вооружения в Донбассе. Возможно, такой ход является очередной попыткой Киева угодить Североатлантическому альянсу.