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Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией

  /   Обновлено: 09 июля 2021 08:57
Политика
Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 9 июля. Североатлантический альянс считается с мнением России по поводу членства Украины в НАТО. Недовольство по этому поводу высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, Альянс ведет двойную игру. На открытых заседаниях представители НАТО заявляют о движении Украины в правильную сторону для вхождения в организацию. Однако за закрытыми дверьми продолжают совещаться с Россией. При этом представители блока не раз говорили об отсутствии права голоса у Москвы по этому поводу.

Кулеба призвал не упрекать Киев в нехватке реформ. Глава МИД Украины заявил, что страна уже достаточно сделала для вхождения в Североатлантический альянс.

Недавно министр обороны Украины Андрей Таран предложил НАТО протестировать новые образцы вооружения в Донбассе. Возможно, такой ход является очередной попыткой Киева угодить Североатлантическому альянсу.

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нато мид украины дмитрий кулеба
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