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Бегство НАТО из Афганистана: как и почему США проиграли войну талибам

  /   Обновлено: 09 июля 2021 09:14
Политика
Бегство НАТО из Афганистана: как и почему США проиграли войну талибам
Global Look Press  /  Simon Klingert/ZUMAPRESS.com

США выполнили ультиматум талибов и бежали вместе с союзниками спустя 20 лет после начала афганской военной кампании. По прогнозу американской разведки, президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода после вывода сил НАТО.

Каковы итоги войны в Афганистане? Кто будет контролировать эту многонациональную страну? Представляет ли Талибан1 угрозу соседним странам и России? Можно ли иметь дело с талибами? Куда передислоцируют войска НАТО из Афганистана?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга в пресс-центре «Патриот» ответит Франц Клинцевич, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана.

Эфир пройдет в пятницу, 9 июля, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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