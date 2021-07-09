Бегство НАТО из Афганистана: как и почему США проиграли войну талибам

США выполнили ультиматум талибов и бежали вместе с союзниками спустя 20 лет после начала афганской военной кампании. По прогнозу американской разведки, президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода после вывода сил НАТО.

Каковы итоги войны в Афганистане? Кто будет контролировать эту многонациональную страну? Представляет ли Талибан1 угрозу соседним странам и России? Можно ли иметь дело с талибами? Куда передислоцируют войска НАТО из Афганистана?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга в пресс-центре «Патриот» ответит Франц Клинцевич, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана.

Эфир пройдет в пятницу, 9 июля, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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