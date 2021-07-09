Секретарь СНБО Украины Данилов предрек распад России

Киев, 9 июля. Россия не сможет сохранить свою целостность в сегодняшнем виде и будет поделена в ближайшем будущем. Такое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, российское государство не сможет выдерживать состояние, в котором оно находится сейчас. Под этим секретарь имеет ввиду многонациональность страны. Он считает, что межнациональная рознь рано или поздно поставит крест на существовании России.

«Разные национальности должны жить отдельно друг от друга», — заявил Данилов.

Однако известно, что еще более многонациональное государство — СССР — просуществовало более 70 лет и распалось совсем не из-за различий по национальному признаку. Представители разных народов, в том числе Украины, и в горе, и в радости переживали разные периоды истории. Стоит упомянуть Великую Отечественную войну, в которой советский народ показал свое единство и сплоченность в борьбе с общей угрозой

Ранее стало известно, что кабмин Украины и СНБО согласовывают новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Под рестрикции могут попасть 52 гражданина республики.