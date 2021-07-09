Медведчук пробудет под домашним арестом еще два месяца

Киев, 9 июля. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук останется под домашним арестом до 9 сентября. Соответствующее решение вынес суд Киева.

Политик находится под домашним арестом с 13 мая. Его обвиняют в государственной измене и расхищении ресурсов Крымского полуострова.

«Печерский районный суд [Киева] под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 9 сентября», — сообщили местные СМИ.

Правоохранительные органы ранее провели обыски в офисе «ОПЗЖ» и доме тещи Медведчука. Силовые структуры пытались найти доказательства государственной измены главы политсовета партии.