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Медведчук пробудет под домашним арестом еще два месяца
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Медведчук пробудет под домашним арестом еще два месяца
Происшествия
Медведчук пробудет под домашним арестом еще два месяца
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 9 июля. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук останется под домашним арестом до 9 сентября. Соответствующее решение вынес суд Киева.

Политик находится под домашним арестом с 13 мая. Его обвиняют в государственной измене и расхищении ресурсов Крымского полуострова.

«Печерский районный суд [Киева] под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 9 сентября», сообщили местные СМИ.

Правоохранительные органы ранее провели обыски в офисе «ОПЗЖ» и доме тещи Медведчука. Силовые структуры пытались найти доказательства государственной измены главы политсовета партии.

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