Россия зафиксировала 51 иностранный летательный аппарат у границ за неделю

Москва, 9 июля. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили у границы страны более 50 самолетов-разведчиков и БПЛА иностранных государств. Они вели воздушную разведку.

Всего за прошедшую неделю военные зафиксировали полет 46 иностранных самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет издание «Красная звезда».

Россия осуществила четыре подъема истребителей в воздух с целью недопущения пересечения границ РФ. Воздушные судна входят в состав дежурных по ПВО сил. Нарушений зафиксировано не было, отметили в Минобороны.

Истребитель Су-27 сопроводил французский самолет-разведчик «Атлантик-2» над акваторией Балтийского моря. Цель зафиксировали рядом с границей России. Борт подняли в воздух для недопущения нарушения воздушной территории.