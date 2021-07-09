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Россия зафиксировала 51 иностранный летательный аппарат у границ за неделю

  /   Обновлено: 09 июля 2021 08:33
Армия
Россия зафиксировала 51 иностранный летательный аппарат у границ за неделю
Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

Москва, 9 июля. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили у границы страны более 50 самолетов-разведчиков и БПЛА иностранных государств. Они вели воздушную разведку.

Всего за прошедшую неделю военные зафиксировали полет 46 иностранных самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет издание «Красная звезда».

Россия осуществила четыре подъема истребителей в воздух с целью недопущения пересечения границ РФ. Воздушные судна входят в состав дежурных по ПВО сил. Нарушений зафиксировано не было, отметили в Минобороны.

Истребитель Су-27 сопроводил французский самолет-разведчик «Атлантик-2» над акваторией Балтийского моря. Цель зафиксировали рядом с границей России. Борт подняли в воздух для недопущения нарушения воздушной территории.

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беспилотник граница разведка
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