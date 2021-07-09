Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 09:18
09:15
Происшествия
Бригада МЧС добралась до труднодоступного места на скале, где потерпел крушение Ан-26
09:11
Общество
Россияне смогут получать визу в аэропорту по прилету в Египет
09:06
Общество
Петербург возвращает статус культурной столицы фестивалем «Бродский DRIVE»
09:05
Экономика
Курс доллара снизился на старте торгов Мосбиржи
09:00
Происшествия
Министр внутренних дел РФ наградил полицейского за поимку серийного насильника в Крыму
09:00
Спорт
Меня больше волнует антифутбол: Игонин о новом тренере сборной вместо Черчесова
08:57
Политика
Бегство НАТО из Афганистана: как и почему США проиграли войну талибам
08:57
Политика
Кулеба упрекнул НАТО в сговоре с Россией
08:56
Видео
США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
08:54
Происшествия
Медведчук пробудет под домашним арестом еще два месяца
Все новости

Подозреваемые в убийстве президента Гаити американцы назвали цель преступления
1361
Политика
Подозреваемые в убийстве президента Гаити американцы назвали цель преступления
wikipedia.org  /  Fournisearch / CC BY-SA 4.0

Порт-о-Пренс, 9 июля. Наемники не должны были убивать президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявили задержанные американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Показания подозреваемых в нападении на резиденцию главы государства раскрыл участвующий в следствии судья Клеман Ноэль, передает местная газета Nouvelliste. Солаж рассказал, что «нашел эту работу в интернете» и прибыл в Гаити месяц назад, а остальные наемники двумя месяцами ранее.

«Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», сообщил Ноэль.

Ранее стало известно, что тело Жовенеля Моиза было изуродовано 12-ю огнестрельными ранениями. Никто из сотрудников охраны президента при этом не пострадал.

Вернуться назад

задержание американцы моиз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru