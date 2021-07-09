Подозреваемые в убийстве президента Гаити американцы назвали цель преступления

Порт-о-Пренс, 9 июля. Наемники не должны были убивать президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявили задержанные американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Показания подозреваемых в нападении на резиденцию главы государства раскрыл участвующий в следствии судья Клеман Ноэль, передает местная газета Nouvelliste. Солаж рассказал, что «нашел эту работу в интернете» и прибыл в Гаити месяц назад, а остальные наемники — двумя месяцами ранее.

«Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — сообщил Ноэль.

Ранее стало известно, что тело Жовенеля Моиза было изуродовано 12-ю огнестрельными ранениями. Никто из сотрудников охраны президента при этом не пострадал.