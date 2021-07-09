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Спасатели пытаются подобраться к частям самолета Ан-26 на камчатской сопке
Происшествия
Спасатели пытаются подобраться к частям самолета Ан-26 на камчатской сопке
41.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Фрагменты врезавшегося в скалу самолета Ан-26 все еще остаются на сопке, куда пытаются попасть сотрудники МЧС России. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Часть фрагментов воздушного судна упали на берег моря и в воду, оставшиеся обломки находятся на склоне сопки Пятибратка. Спасатели не могут подобраться к месту крушения из-за высоты скалы и погодных условий, передает ТАСС.

«И часть обломков находится на этой сопке. К ней до сих пор не удалось добраться в силу того, что там крутой обрыв, сильный ветер, вертолет там не может сесть. На этом сейчас сосредоточено основное направление подобраться», пояснил губернатор.

Ранее спасатели начали перевозить собранные обломки самолета Ан-26 для дальнейшей раскладки и обнаружения недостающих частей. Криминалисты также работают с телами погибших пассажиров.

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спасатели ан-26 обломки
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