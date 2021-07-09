Итальянская монахиня обнаружила черновики и записи Данте XIII века

Ватикан, 9 июля. Настоятельница итальянского монастыря Джулия Болтон Холлоуэй обнаружила в библиотеке Ватикана записи, которые мог создать Данте Алигьери.

Найденные работы писателя и создателя "Божественной комедии" относятся к концу XIII века. На тот момент Данте являлся студентом во Флоренции, передает The Times.

По словам Джулии, которая до принятия пострига работала специалистом по Средневековью в Принстонском университете, найденные рукописи свидетельствуют о "гениальности Данте". Кроме этого, материалы могут являться частью на пути к созданию "Божественной комедии".

Ранее власти Демократической Республики Конго выступили с инициативой по возвращению национальных произведений искусства на родину. Европейские коллекционеры, ученые и солдаты забрали с собой великое множество народных творений, включая деревянные статуи, маски из слоновой кости, рукописи и музыкальные инструменты.