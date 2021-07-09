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Аленичев назвал имя претендента на пост главного тренера сборной России
Спорт
Аленичев назвал имя претендента на пост главного тренера сборной России
wikimedia.org  /  Дмитрий Голубович/CC BY-SA 3.0

Москва, 9 июля. Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев считает, что главным тренером сборной России нужно назначить Валерия Карпина.

По его словам, новость о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым не была неожиданностью. Аленичев предполагал, что сразу после вылета сборной с Евро-2020 в штабе команды настанут перемены. Как выяснилось, такого же мнения придерживалось и руководство Российского футбольного союза во главе с Александром Дюковым.

«При этом мой кандидат остается неизменным — доверил бы национальную команду Валерию Карпину», — написал Аленичев в своей колонке на сайте «Спорт-Экспресс».

Сборная России не смогла пройти групповой этап чемпионата Европы по футболу и вылетела с турнира. Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 года. Под его руководством российские футболисты дошли до 1/4 финала чемпионата мира в 2018 году.

В новой истории у сборной России сменилось девять тренеров. Об их судьбе, успехах и провалах у руля команды можно узнать в специальном материале ФАН.

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футбол черчесов сборная россии аленичев карпин
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