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Далай-лама поделился секретом своего долголетия
Общество
Далай-лама поделился секретом своего долголетия
Global Look Press  /  Dalai Lama / via Globallookpress.com

Дхарамсала, 9 июля. Человек, заботящийся о своем здоровье, должен каждые сутки на девять часов погружаться в глубокий сон. Об этом заявил всемирно известный буддийский духовный лидер Далай-лама XIV.

Он пообещал дожить до 110-113 лет и делает все необходимое, чтобы сдержать свое слово. Сейчас Далай-ламе 86 лет, он тщательно следит за своим физическим и ментальным здоровьем.

«Спокойный ум ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко девять часов. Такой сон имеет большое значение», рассказал духовный лидер на онлайн-встрече с индийскими медиками.

Американские ученые ранее выявили полезные привычки, которые могут помочь продлить жизнь в зрелом возрасте. Среди них минимум семичасовой сон.

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сон долголетие далай-лама
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