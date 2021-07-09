Далай-лама поделился секретом своего долголетия

Дхарамсала, 9 июля. Человек, заботящийся о своем здоровье, должен каждые сутки на девять часов погружаться в глубокий сон. Об этом заявил всемирно известный буддийский духовный лидер Далай-лама XIV.

Он пообещал дожить до 110-113 лет и делает все необходимое, чтобы сдержать свое слово. Сейчас Далай-ламе 86 лет, он тщательно следит за своим физическим и ментальным здоровьем.

«Спокойный ум — ключевой фактор, чтобы обрести здоровье тела. Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко девять часов. Такой сон имеет большое значение», — рассказал духовный лидер на онлайн-встрече с индийскими медиками.

Американские ученые ранее выявили полезные привычки, которые могут помочь продлить жизнь в зрелом возрасте. Среди них минимум семичасовой сон.