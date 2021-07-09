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США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
Видео
США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

 

Байден озвучил срок вывода войск из Афганистана

Вашингтон завершит военную миссию в Кабуле 31 августа. Такую дату озвучил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телеобращения к нации. Глава Белого дома подчеркнул, что процесс вывода войск из Афганистана проходит без потерь, военный контингент продолжает покидать страну «безопасно и упорядоченно». Изначально американский лидер планировал символично завершить вывод войск к 11 сентября. Свой «след» в Южной Азии Штаты все-таки оставят. Пентагон сообщил о том, что два новых подразделения вооруженных сил США разместят в Афганистане и Катаре. Военнослужащие будут защищать американское дипведомство и обеспечивать безопасность в международном аэропорту Кабула.

Колумбийских военных подозревают в убийстве президента Гаити

США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
Global Look Press  / Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com

Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза — отставные колумбийские военные. По словам министра обороны этой южноамериканской страны, Интерпол уже официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о 26 возможных исполнителях дерзкого преступления. Еще двое наемников — уроженцы Гаити. Жовенель Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение в ночь на 7 июля во время нападения на его резиденцию. 

Девять человек погибли в авиакатастрофе в Швеции

США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
pixabay.com  / 

В шведском городе Эребру в результате падения легкомоторного самолета погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции. По данным правоохранительных органов, на борту находились восемь парашютистов и один пилот. Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета и загорелось. Муниципалитет откроет в аэропорту центр кризисной поддержки для родственников погибших. Премьер-министр Швеции Стефан Левен выразил соболезнования семьям погибших.

Отели Египта готовы к приему российских туристов

США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня
pxhere.com  / 

Большинство отелей египетской Хургады готовы к приему российских путешественников. Об этом заявили в профсоюзе туристических гидов провинции Красное море. В гостиницах провели ремонтные работы. Кроме того, русскоговорящие гиды обновили экскурсионные программы и ждут долгожданной встречи с иностранными гостями. Накануне президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта, введенный после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета.

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