США выведут войска из Афганистана до 31 августа. События дня

Байден озвучил срок вывода войск из Афганистана Вашингтон завершит военную миссию в Кабуле 31 августа. Такую дату озвучил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телеобращения к нации. Глава Белого дома подчеркнул, что процесс вывода войск из Афганистана проходит без потерь, военный контингент продолжает покидать страну «безопасно и упорядоченно». Изначально американский лидер планировал символично завершить вывод войск к 11 сентября. Свой «след» в Южной Азии Штаты все-таки оставят. Пентагон сообщил о том, что два новых подразделения вооруженных сил США разместят в Афганистане и Катаре. Военнослужащие будут защищать американское дипведомство и обеспечивать безопасность в международном аэропорту Кабула.

Колумбийских военных подозревают в убийстве президента Гаити Global Look Press / Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза — отставные колумбийские военные. По словам министра обороны этой южноамериканской страны, Интерпол уже официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о 26 возможных исполнителях дерзкого преступления. Еще двое наемников — уроженцы Гаити. Жовенель Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение в ночь на 7 июля во время нападения на его резиденцию.

Девять человек погибли в авиакатастрофе в Швеции pixabay.com / В шведском городе Эребру в результате падения легкомоторного самолета погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции. По данным правоохранительных органов, на борту находились восемь парашютистов и один пилот. Воздушное судно рухнуло вскоре после взлета и загорелось. Муниципалитет откроет в аэропорту центр кризисной поддержки для родственников погибших. Премьер-министр Швеции Стефан Левен выразил соболезнования семьям погибших.