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Чемпион мира по боксу Фьюри заболел COVID-19 за две недели до боя с Уайлдером
Спорт
Чемпион мира по боксу Фьюри заболел COVID-19 за две недели до боя с Уайлдером
twitter.com  /  @1brokoliseven

Лондон, 9 июля. Боксер и чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заразился коронавирусом в преддверии боя с Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщило агентство AP.

Поединок между британским чемпионом и американцем должен был состояться 24 июля. Как передало агентство со ссылкой на свои источники, боксерский бой будет перенесен на осень.

До этого портал ESPN сообщал, что помимо Фьюри COVID-19 подхватили еще несколько человек из его команды. Тогда появлялась информация, что бой с Деонтеем Уайлдером перенесен на 9 октября.

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов также пропустит бой на UFC с Дэниелом Родригесом из-за проблем со здоровьем. Поединок должен был состояться 17 июля.

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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс wbc
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