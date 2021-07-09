Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 07:45
07:39
Общество
Россияне назвали последствия напряженных отношений с начальством
07:22
Общество
Минздрав предложил изменить систему маркировки лекарственных препаратов в России
07:19
Происшествия
Таджикские военнослужащие застрелили киргизского пограничника
07:12
Происшествия
Мощные дожди в Иркутске привели к подтоплению трех частных домов
07:10
Спорт
Абубакар Нурмагомедов пропустит бой с Дэниелом Родригесом из-за травмы
06:54
Общество
Сделанная Леонардо да Винчи зарисовка ушла с молотка за 12,2 млн долларов
06:51
Общество
Потепление до 32 градусов ждет москвичей в пятницу
06:46
Происшествия
Спасатели обнаружили тела двух человек на месте сгоревшего здания в Барнауле
06:46
Общество
Власти США оценили необходимость бустерной дозы вакцины от COVID-19
06:41
Общество
Новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране
Все новости

Россияне назвали последствия напряженных отношений с начальством
Общество
Россияне назвали последствия напряженных отношений с начальством
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 9 июля. Напряженные отношения с начальством есть у 14% россиян. С этим они связывают урезание зарплаты и постоянные задержки на работе.

Две трети россиян имеют формальные отношения с руководством, а 21% респондентов дружат с начальством. У оставшихся не сложились даже нейтральные отношения.

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что отношения с начальством могут серьезно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Участники исследования рассказали о последствиях провальных контактов с руководством.

«Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе», приводит РИА Новости результаты исследования.

Еще по 10% респондентов заявили, что им отказывали в отпуске или отгуле, также работодатели задерживали им зарплату. При этом 28% участников исследования сообщили, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.

Сервис «Работа.ру» часто делится информацией о самых высокооплачиваемых вакансиях месяца. В июне большую зарплату предлагали специалистам в сфере IT.

Вернуться назад

работа отношения начальство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru