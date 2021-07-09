Россияне назвали последствия напряженных отношений с начальством

Москва, 9 июля. Напряженные отношения с начальством есть у 14% россиян. С этим они связывают урезание зарплаты и постоянные задержки на работе.

Две трети россиян имеют формальные отношения с руководством, а 21% респондентов дружат с начальством. У оставшихся не сложились даже нейтральные отношения.

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что отношения с начальством могут серьезно повлиять на дальнейшую работу сотрудника в компании. Участники исследования рассказали о последствиях провальных контактов с руководством.

«Из тех респондентов, которые отметили напряженные отношения с начальством, 32% указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии. 20% опрошенных приходится часто задерживаться на работе», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Еще по 10% респондентов заявили, что им отказывали в отпуске или отгуле, также работодатели задерживали им зарплату. При этом 28% участников исследования сообщили, что плохие отношения с руководством никак не влияют на их работу.

Сервис «Работа.ру» часто делится информацией о самых высокооплачиваемых вакансиях месяца. В июне большую зарплату предлагали специалистам в сфере IT.