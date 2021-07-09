Минздрав предложил изменить систему маркировки лекарственных препаратов в России

Москва, 9 июля. Российские аптеки могут обязать вносить информацию о рецептах лекарственных средств в маркировку медицинского товара. Соответствующее предложение рассматривает Минздрав.

Инициатором законопроекта стала Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма». Она предложила запустить пробную версию на территории Белгородской области, поскольку в регионе уже распространяется IT-платформа «Электронный рецепт», передает «Коммерсантъ».

Подобные нововведения рассчитаны на улучшение контроля законности приобретения и продажи рецептурных препаратов. Кроме этого, новые правила должны лишить проблему большого спроса россиян на некоторые лекарства.

Ранее россиянам объяснили, какие лекарства нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19. Прежде всего лучше отказаться антигистаминных препаратов. Об этом заявил вакцинолог Евгений Тимаков.