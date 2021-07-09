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Мощные дожди в Иркутске привели к подтоплению трех частных домов
Происшествия
Мощные дожди в Иркутске привели к подтоплению трех частных домов
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Иркутск, 9 июля. Три частных дома и пять участков оказались затоплены из-за ливня, пришедшего в Иркутск 8 июля. Жалобы поступили из разных районов города.

Подтопленные дома расположены на улицах Канская, Овражная, Мальтинская. В мэрии уточнили, что инцидент по первому адресу произошел из-за засыпанной собственником водоотводной трубы. Прибывшие на место сотрудники муниципальных служб очистили ее от грунта и мусора. До конца месяца там планируется обустроить канаву с трубой для отвода дождевой воды, передает ТАСС.

Минувшей ночью в Иркутске выпало 50 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Городские службы продолжают работы по откачиванию воды, уборке поваленных деревьев и восстановлению электроснабжения. Сотрудники администрации работают с жителями пострадавших домов, составляют акты для выплаты компенсации за испорченное имущество.

В Крыму мощные ливни стали причиной образования огромных оползней. В настоящее время местные службы зафиксировали около полутора тысяч случаев смещения масс грунтов и горных пород.

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иркутск дожди подтопление
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