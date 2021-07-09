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Абубакар Нурмагомедов пропустит бой с Дэниелом Родригесом из-за травмы

  /   Обновлено: 09 июля 2021 07:10
Спорт
Абубакар Нурмагомедов пропустит бой с Дэниелом Родригесом из-за травмы
Prt Scr instagram.com  /  @abubakar_nurmagomedov

Лас-Вегас, 9 июля. Российский боец Абубакар Нурмагомедов не сможет подраться с американцем Дэниелом Родригесом на турнире UFC 17 июля из-за травмирования. Об этом сообщил соперник россиянина.

Абубакар Нурмагомедов является братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На данный момент на счету выступающего бойца 16 побед, три проигрыша и одна ничья.

«Бой не состоится», подтвердили в команде российского бойца.

Уход Хабиба Нурмагомедова из UFC стал громким событием спортивного мира. В стороне не остался и его прошлый соперник Конор Макгрегор, который в традиционном для их отношений негативном ключе заявил, что россиянин «убежал, поджав хвост, как крыса».

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