Абубакар Нурмагомедов пропустит бой с Дэниелом Родригесом из-за травмы

Лас-Вегас, 9 июля. Российский боец Абубакар Нурмагомедов не сможет подраться с американцем Дэниелом Родригесом на турнире UFC 17 июля из-за травмирования. Об этом сообщил соперник россиянина.

Абубакар Нурмагомедов является братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На данный момент на счету выступающего бойца 16 побед, три проигрыша и одна ничья.

«Бой не состоится», — подтвердили в команде российского бойца.

Уход Хабиба Нурмагомедова из UFC стал громким событием спортивного мира. В стороне не остался и его прошлый соперник Конор Макгрегор, который в традиционном для их отношений негативном ключе заявил, что россиянин «убежал, поджав хвост, как крыса».