Сделанная Леонардо да Винчи зарисовка ушла с молотка за 12,2 млн долларов

Лондон, 9 июля. Набросок «Голова медведя», который сделал Леонардо да Винчи, ушел с молотка за 12,2 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты продолжающихся в Лондоне торгов.

Легендарный художник сделал зарисовку серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. По изображению можно проследить уникальный стиль да Винчи — рисунок выполнен трудоемкой техникой. Вероятно, набросок был сделан в 1480-х годах, до переезда художника в Милан.

Данные торги установили рекорд для суммы продажи рисунка старых мастеров. Прошлый рекорд установили в 2001 году. Тогда работа «Лошадь и всадник» была продана за 11,5 млн долларов.

Недавно уникальное собрание книг и рукописей было реализовано на торгах аукционного дома «Литфонд». Тогда организация смогла заработать рекордные 100 миллионов рублей.