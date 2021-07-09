Власти США оценили необходимость бустерной дозы вакцины от COVID-19

Вашингтон, 9 июля. Прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса жителям США не требуется третья доза препарата. Об этом заявили американские регуляторы.

Производители прививок Pfizer и BioNTech планировали получить разрешение у США и ЕС на использование бустерной дозы препарата. Но Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при американском минздраве и федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний не увидели в этом нужды.

«Американцы, которые прошли полный курс вакцинации, не нуждаются в бустерной дозе в данный момент», — отметили эксперты.

Сейчас регуляторы участвуют в процессе определения, когда может пригодиться третья доза препарата. Результат будет получен путем клинических и лабораторных испытаний, говорится в тексте.

Власти России запустили кампанию по ревакцинации граждан от COVID-19. Эта мера необходима для повышения защиты населения перед новыми штаммами вируса, объяснил доктор Михаил Костинов.