Таджикские военнослужащие застрелили киргизского пограничника

Бишкек, 9 июля. Военнослужащий из Киргизии стал жертвой перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в погранслужбе государства.

В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении границ. Однако точную причину конфликта еще предстоит выяснить. В Бишкеке заявили, что пограничный отряд Киргизии был атакован таджикскими пограничниками в районе перевала Чашмагильдан.

Недавно в Душанбе заявили, что четверо пограничников из Киргизии незаконно пересекли границу двух государств. По словам таджикской стороны, они собирались похитить лошадей местных жителей.