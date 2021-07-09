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Таджикские военнослужащие застрелили киргизского пограничника
Происшествия
Таджикские военнослужащие застрелили киргизского пограничника
ФСБ РФ

Бишкек, 9 июля. Военнослужащий из Киргизии стал жертвой перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщили в погранслужбе государства.

В Таджикистане обвинили Киргизию в нарушении границ. Однако точную причину конфликта еще предстоит выяснить. В Бишкеке заявили, что пограничный отряд Киргизии был атакован таджикскими пограничниками в районе перевала Чашмагильдан.

Недавно в Душанбе заявили, что четверо пограничников из Киргизии незаконно пересекли границу двух государств. По словам таджикской стороны, они собирались похитить лошадей местных жителей.

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таджикистан киргизия перестрелка
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