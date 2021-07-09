Режиссер «Kingsman» снимет шпионский боевик с Сэмюэлем Л. Джексоном

Вашингтон, 9 июля. Режиссер Мэттью Вон, снявший «Kingsman», поставит новый шпионский боевик. Продюсером выступит его компания Marv Films.

Картина расскажет о писательнице, страдающей амнезией. Женщина пишет шпионские романы и однажды вспоминает, что сама когда-то была агентом. Оказывается, ее подставила одна организация, и теперь она жаждет мести.

В проекте появится Сэмюэль Л. Джексон. Он сыграет агента-мошенника, который раскрывает подпольные шпионские объединения. На главную роль претендует Брайс Даллас Ховард, с ней сейчас идут переговоры.

Сэмюэль Л. Джексон получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Об этом стало известно ранее.