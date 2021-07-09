Неполадки ЭБУ в жару могут поставить в тупик даже опытного автомеханика

Москва, 9 июля. Одной из неполадок автомобиля в жаркую погоду может стать перегрев электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Эта проблема может поставить в «тупик» даже опытного механика.

Обычно главной неисправностью ДВС в жару оказывается его перегрев и закипание антифриза. Однако проблемы с ЭБУ могут застать в расплох даже владельца нового автомобиля, пишет «Автовзгляд». На щитке приборов появляется значок «check engine», указывающий на неисправность в системе.

Чипы ЭБУ специально подбираются для работы в условиях высоких температур. Но если оставить «горячую» машину под солнцем, то под капотом воздух может разогреться до слишком высоких температур. Полупроводники попросту не выдерживают таких обстоятельств.

Чтобы решить проблему, можно открыть капот на довольно долгое время. Однако в некоторых случаях ЭБУ «оживет» только после его перезагрузки путем отключения штекера с проводами.

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