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Заводской брак стал частой причиной поломки кондиционера

  /   Обновлено: 09 июля 2021 06:14
Общество
Заводской брак стал частой причиной поломки кондиционера
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Москва, 9 июля. Пользователи кондиционеров переживают из-за поломок устройств во время жары. Почему агрегат выходит из строя, рассказал специалист ТПХ «Русклимат» Алексей Петров.

Кондиционер работает в жару с большой интенсивностью, но он не ломается. Современные агрегаты способны выдержать температуру до 43 градусов тепла, передает радио Sputnik слова эксперта.

Чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки. Основными причинами являются заводской брак или некачественный монтаж трубопровода хладагента. Если устройство исправно, оно прослужит до 10-20 лет. Владельцам оборудования рекомендуется проводить техобслуживание. Эксперт Петров не советует заниматься ремонтом самостоятельно.

Сильная жара летом вызывает потребность в охлаждении помещения. При постоянном использовании кондиционера растут расходы на электричество. Помочь сэкономить могут многотарифный учет и инверторное устройство.

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температура поломка кондиционер
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