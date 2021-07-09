Заводской брак стал частой причиной поломки кондиционера

Москва, 9 июля. Пользователи кондиционеров переживают из-за поломок устройств во время жары. Почему агрегат выходит из строя, рассказал специалист ТПХ «Русклимат» Алексей Петров.

Кондиционер работает в жару с большой интенсивностью, но он не ломается. Современные агрегаты способны выдержать температуру до 43 градусов тепла, передает радио Sputnik слова эксперта.

Чаще всего кондиционеры ломаются в первый год после установки. Основными причинами являются заводской брак или некачественный монтаж трубопровода хладагента. Если устройство исправно, оно прослужит до 10-20 лет. Владельцам оборудования рекомендуется проводить техобслуживание. Эксперт Петров не советует заниматься ремонтом самостоятельно.

Сильная жара летом вызывает потребность в охлаждении помещения. При постоянном использовании кондиционера растут расходы на электричество. Помочь сэкономить могут многотарифный учет и инверторное устройство.