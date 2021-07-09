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Спасатели обнаружили тела двух человек на месте сгоревшего здания в Барнауле
Происшествия
Спасатели обнаружили тела двух человек на месте сгоревшего здания в Барнауле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Барнаул, 9 июля. Два барнаульца стали жертвами пожара в административном здании с пиломатериалами. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

Возгорание произошло на проспекте Космонавтов, 34г. Сообщалось, что троих человек удалось вызволить из огня.

«Тушение пожара осложняло плотное задымление, сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка», передал ТАСС.

Площадь возгорания составила 30 «квадратов». По предварительным данным, два человека могли погибнуть из-за отравления продуктами горения.

Тем временем страшная авиакатастрофа произошла в Швеции, где разбился самолет с парашютистами. В результате происшествия все пассажиры погибли.

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