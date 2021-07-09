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Американский вандал в трусах поджег крест на церкви и сбежал от полиции
Происшествия
Американский вандал в трусах поджег крест на церкви и сбежал от полиции
wikipedia.org  /  Irwin Kath R. / CC BY-SA 4.0

Сакраменто, 9 июля. Житель Калифорнии решил совершить нападение на церковь. Он залез в одних трусах на крышу здания и поджег крест, сообщает издание New York Post.

Жертвой американского 25-летнего вандала стал храм Святой Марии в районе Бойл-Хайтс. Мужчина не только повредил крест, но и начал бросать черепицу в собравшихся внизу людей. Кроме того, он кричал, что его хотят убить.

Правоохранительные службы гонялись за преступником на протяжении двух часов. Нарушитель порядка пытался сбежать от сотрудников по крышам зданий. Однако его смогли поймать после того, как он разбил окно и вломился в чужую квартиру.

Ранее американской полиции пришлось вступить в борьбу с экзорцистами, которые пытались воскресить мертвые деревья в штате Пенсильвания. Обвинений им за это предъявлять не стали.

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